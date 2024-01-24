Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников

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Мэр Орла Юрий Парахин рассказал в своем телеграм-канале о последствиях падения беспилотников.

По его словам, пострадавших нет. При этом в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах выбило окна. На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Полный объем повреждений выясняется.

Глава города уточнил, что в администрации Орла организовали комиссию по ЧС. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений многоэтажек. Жильцам при необходимости предложено разместиться в пунктах временного размещения, добавил он.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области. Попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА пресекли утром.

Ранее об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.



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