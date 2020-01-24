В Крыму задержали оборудовавшего тайники со взрывчаткой мужчину

Фото: ФСБ РФ

В Крыму был задержан мужчина, оборудовавший схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Мужчина обустроил в Симферополе тайники, из которых было изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия, а также более 5 килограммов бризантного взрывчатого вещества.

Что именно планировалось взрывать этими предметами, не сообщается. Известно, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело, он был помещен под стражу.

Ранее ФСБ ликвидировала нелегальный канал продажи оружия на Урале. В местах проживания троих участников преступной группы было обнаружено и изъято свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.