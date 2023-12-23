В ВМС Великобритании сообщили об атаке БПЛА на судно близ берегов Индии

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Судно близ порта города Веравал в Индии подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, после чего случился взрыв. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) британских ВМС в соцсети X (ранее Twitter).

Инцидент произошел в 370 километрах к юго-западу от города. В ВМС Великобритании порекомендовали с осторожностью проходить эту зону.

Данных о жертвах не поступало. Как отметили британские СМИ, ответственность за ЧП ни одна из группировок не взяла.

Ранее стало известно, что шесть танкеров из России, которые везли примерно 5 миллионов баррелей нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию. Судно NS Century 16 ноября перестало двигаться по своему пути (в индийский порт Вадинар) неподалеку от юга Шри-Ланки. Кроме того, за неделю рядом с ним приостановились еще два танкера.

До этого сообщалось об атаке беспилотника на американский эсминец USS Thomas Hudner в Красном море. По словам представителя военного ведомства США, у них имеются все необходимые сведения о данном инциденте.

Позже СМИ сообщали о том, что чиновники в Пентагоне разочарованы действиями президента США Джо Байдена по противодействию атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке.

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