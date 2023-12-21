Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию – СМИ

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Шесть танкеров из России, которые везли примерно 5 миллионов баррелей нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания судов.

По данным агентства, пять приостановленных танкеров принадлежат "Совкомфлоту", а владелец шестого пока не определен. Уточняется, что судно NS Century 16 ноября перестало двигаться по своему пути (в индийский порт Вадинар) неподалеку от юга Шри-Ланки. Кроме того, за неделю рядом с ним приостановились еще два танкера.

При этом еще три судна с нефтью России – "Крымск", "Неллис" и "Литейный проспект", которые должны были приплыть в порт Парадип, расположенный на побережье Индии, не добрались до пункта.

Отметим, что танкеры "Совкомфлота" везли примерно 700 тысяч баррелей нефти, а шестой – 1,4 миллиона баррелей.

Ранее в The Financial Times выяснили, что по новым правилам Евросоюза Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды. Соответствующие нормы могут содержаться в новом европейском пакете антироссийских санкций.

В первую очередь правила распространятся на танкеры, следующие транзитом через воды Дании с отсутствующей западной страховкой. Страна сможет проверять суда, которые покажутся ей представляющими угрозу для экологии, уточняли СМИ.



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