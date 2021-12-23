В Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве священника

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Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве священника, тело которого обнаружили в Нефтекамске.

"Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По информации СМИ, погибший – священнослужитель Артур Ниволин. Уточняется, что рядом с его телом нашли чемодан, в котором содержались курительные приспособления.

Накануне в Саратовской области в овраге обнаружили двоих детей, оставленных без присмотра – мальчик 2013 года рождения погиб, девочку 2016 года рождения госпитализировали.

В отношении матери детей возбуждено уголовное дело.