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Москва 24

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Происшествия

17:37

В Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве священника

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве священника, тело которого обнаружили в Нефтекамске.

"Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", подозреваемый в совершении преступления задержан", – рассказали в Следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По информации СМИ, погибший – священнослужитель Артур Ниволин. Уточняется, что рядом с его телом нашли чемодан, в котором содержались курительные приспособления.

Накануне в Саратовской области в овраге обнаружили двоих детей, оставленных без присмотра – мальчик 2013 года рождения погиб, девочку 2016 года рождения госпитализировали.

В отношении матери детей возбуждено уголовное дело.

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