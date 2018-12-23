Число жертв цунами в Индонезии выросло до 222 человек

Не менее 222 человек погибли в результате цунами в Индонези. Еще 843 получили травмы, сообщил в Facebook официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
Чиновник отметил, что иностранцев среди жертв нет, все погибшие являются гражданами Индонезии.
Местных жителей предупредили об угрозе повторного цунами, сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В ведомстве уточнили, что это может произойти, поскольку серия извержений вулкана Кракатау еще продолжается. Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг рекомендовали избегать районов побережья Зондского пролива.
Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии 22 декабря. Цунами зафиксировали в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.
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