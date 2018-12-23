Число жертв цунами в Индонезии достигло 168

По меньшей мере 168 человек стали жертвами цунами в Индонезии, порядка 745 пострадали, передает ТАСС.
Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 62 погибших, 20 пропавших без вести и 584 пострадавших. По предварительной информации, разрушены 430 домов и зданий.
Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии 22 декабря. Цунами зафиксировали в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак – Кракатау.
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