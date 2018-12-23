Число жертв цунами в Индонезии превысило 60

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Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 62. Еще не менее 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости. 584 человека пострадали, их эвкуируют.

Ранее сообщалось о 43 погибших и двух пропавших без вести.

Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии в 22 декабря в 21:27 по местному времени. Цунами зафиксировали в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

По предварительным данным, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак – Кракатау. В результате ЧП около 430 домов и зданий оказались разрушены.