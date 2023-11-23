Грузовик въехал в разделительное ограждение на 34-м километре Киевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На 34-м километре Киевского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На месте аварии находятся столичные оперативные службы – они устанавливают причины ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В настоящее время для движения недоступны три из пяти полос в сторону Москвы и две из пяти полос в сторону области.

Ранее на Малой Сухаревской площади в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. В связи с ДТП движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе из пяти.

До этого сообщалось, что суд арестовал 35-летнего мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в Боровичах Новгородской области.

ДТП с участием двух автомобилей произошло на МКАД