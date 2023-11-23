Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Малой Сухаревской площади в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Оперативные службы города уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

На данный момент движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе из пяти. В Дептрансе призвали водителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 60-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. В связи с аварией на этом участке дороги было затруднено движение, однако на данный момент его уже восстановили.

До этого машина врезалась в остановку в Калининграде. В результате ДТП скончался ребенок, еще три человека пострадали.

Частная скорая и легковой автомобиль столкнулись на Кутузовском проспекте