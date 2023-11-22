22 ноября, 23:22Происшествия
На 60-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя автомобилями
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внешней стороне 60-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте аварии работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства случившегося и информацию о возможных пострадавших.
В департаменте предупредили водителей, что в связи с аварией движение в данном районе затруднено.
Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате аварии на внутренней стороне 55-го километра МКАД, после развязки с Можайским шоссе. Прокуратура ЗАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.
До этого две иномарки выехали на реку Лену в Якутии и провалились под лед. Обе аварии произошли в поселке Нижний Бестях. Водители и пассажиры не пострадали.
Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД
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