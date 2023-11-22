На 60-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 60-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города, которые устанавливают обстоятельства случившегося и информацию о возможных пострадавших.

В департаменте предупредили водителей, что в связи с аварией движение в данном районе затруднено.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате аварии на внутренней стороне 55-го километра МКАД, после развязки с Можайским шоссе. Прокуратура ЗАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.

До этого две иномарки выехали на реку Лену в Якутии и провалились под лед. Обе аварии произошли в поселке Нижний Бестях. Водители и пассажиры не пострадали.

Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД