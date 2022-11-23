Хостел загорелся в деревне Дубровки Солнечногорского района Подмосковья. Как заявили в Главном управлении МЧС России по региону, на которое ссылается ТАСС , огонь охватил кровлю строения, она горит по всей площади. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Огонь охватил всю площадь кровли – около 1 тысячи квадратных метров. Ранг пожара повышен до второго. Предварительно, люди из здания эвакуировались до прибытия пожарных", – говорится в сообщении.

По информации МЧС, данных о пострадавших пока не поступало. При этом, по сообщениям представителей экстренных служб, есть угроза распространения огня с кровли по всему зданию хостела.

К тушению пожара привлечены 61 человек и 18 единиц техники. Из здания смогли эвакуироваться 200 человек.

Ранее пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома в Можайском районе. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. К тушению привлекали 39 человек и 10 единиц техники.

В столичной прокуратуре сообщали, что на момент ЧП в квартире находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина скончался. Пенсионерка была доставлена в больницу.



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