00:20

Происшествия

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 7

Фото: телеграм-канал Baza

Семь человек, предварительно, погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Еще шесть человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в МЧС региона сообщили об еще одном взрыве в очаге возгорания. Специалисты ведомства продолжают работать на месте происшествия.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером в среду, 22 октября. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщает, что причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса.

Также, по информации агентства, в момент взрыва в цехе на смене работали более 20 человек.

происшествиярегионы

