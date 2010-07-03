Двоих человек задержали после стрельбы под Ростовом-на-Дону

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Полиция задержала двоих человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка Ростовской области.

Еще четверых объявили в розыск, передает ТАСС. В результате происшествия погибли пять человек. Помимо этого, двое пострадали, их госпитализировали.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, ссора случилась между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Уточняется, что конфликт был связан с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

12 октября конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Москвы. Одного человека ранили из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, стрелявшего доставили в полицию для разбирательства.