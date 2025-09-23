Скончалась трехлетняя девочка, выпавшая из окна жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Скончалась трехлетняя девочка, которая выпала из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

О том, что девочка выпала из окна жилого дома, расположенного на улице Удальцова, стало известно 23 сентября. Прибывшие спасатели нашли ребенка на козырьке подъезда. Затем они уложили пострадавшую на спинальный щит, спустили на землю и передали медикам.

По данным столичного СК, несмотря на оказанную медпомощь, девочка умерла в больнице. Выяснилось, что ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на 10-м этаже дома, так как остался на некоторое время без присмотра.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее в поселке Воскресенское в ТиНАО погиб трехлетний мальчик, который выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже дома. По данным столичной прокуратуры, ребенок самостоятельно открыл окно, так как на некоторое время остался без присмотра.

