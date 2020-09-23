В МВД заявили о росте числа IT-преступлений

15:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество преступлений с использованием мобильной связи возросло в РФ с начала года более чем на 100%, сообщили ТАСС в МВД.
"Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети интернет – на 90,2%, с использованием средств мобильной связи – на 100,5%", – уточнили в ведомстве.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ужесточить ответственность за киберпреступления. Заявление прозвучало в ответ на предложение экспертов взять под контроль работы call-центров из-за массовых утечек персональных данных.
Свинцов отметил, что даже при самой безопасной системе хранения персональных данных риск совершения преступлений людьми велик. При этом Свинцов отверг идею экспертов о взятии работы call-центров на особый контроль.
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