Трое детей-велосипедистов погибли в ДТП под Пятигорском

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Трое детей-велосипедистов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Пятигорска. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Ставропольского края.

"По предварительным данным, сегодня, 23 августа, около 16:30 на 3-м километре автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "ГАЗели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах", – отметили в сообщении.

По данным ГИБДД, от травм скончались дети 11, 12 и 13 лет. Ведомство установило, что инцидент произошел в момент тренировки детей, которые находились со своим тренером. Однако женщина по неизвестным причинам ехала впереди подопечных на автомобиле.

В Госавтоинспекции уточнили, что сбил детей 33-летний житель Петровского округа. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ДПС. Эксперты установят обстоятельства ДТП, а также степень ответственности тренера и водителя автомобиля "ГАЗель".

Накануне сообщалось, что военный грузовик столкнулся с легковыми автомобилями на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В аварии погибли три человека.

До этого на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе 4-го Лихачевского переулка, сбили водителя, который вышел из автомобиля для проверки переднего левого колеса. Позднее мужчина скончался.



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