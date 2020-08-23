Мужчина, потерявший жену и ребенка при взрыве в Ярославле, обратился к россиянам

23 августа, 19:50
Фото: МЧС России по Ярославской области
Сергей Канатьев, потерявший жену и сына в результате взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, обратился к россиянам. Он призвал помнить о важности соблюдения правил безопасности при пользовании газом, сообщает портал 76.ru.
По словам мужчины, его работа связана с утилизацией бытовой техники и он часто бывает в разных домах. "Порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать", – рассказал Канатьев.
Мужчина отметил, что люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может унести чьи-то жизни. "В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей", – добавил он.
В пятницу вечером в квартире многоэтажного дома в Ярославле произошел взрыв газа, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.
Пострадавшие получат компенсацию в виде 200 тысяч рублей, семьи погибших получат по миллиону рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: