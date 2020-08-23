Мужчина, потерявший жену и ребенка при взрыве в Ярославле, обратился к россиянам

Фото: МЧС России по Ярославской области

Сергей Канатьев, потерявший жену и сына в результате взрыва в многоэтажном доме в Ярославле, обратился к россиянам. Он призвал помнить о важности соблюдения правил безопасности при пользовании газом, сообщает портал 76.ru.

По словам мужчины, его работа связана с утилизацией бытовой техники и он часто бывает в разных домах. "Порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать", – рассказал Канатьев.

Мужчина отметил, что люди беспечно относятся к таким вопросам и не осознают, что это может унести чьи-то жизни. "В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей", – добавил он.

В пятницу вечером в квартире многоэтажного дома в Ярославле произошел взрыв газа, обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. В результате аварии погибли две женщины и ребенок.

Пострадавшие получат компенсацию в виде 200 тысяч рублей, семьи погибших получат по миллиону рублей.