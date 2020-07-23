Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся

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Мужчина, захвативший заложника и угрожавший взрывом в Полтаве, скрылся. Перед этим он, как сообщает ТАСС, отпустил полицейского, которого удерживал.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке", – сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области Украины.

Сотрудник правоохранительных органов не пострадал.

Мужчина, ранее участвовавший в силовой операции в Донбассе, взял полицейского в заложники в четверг, 23 июля. Он угрожал взорвать гранату, после чего на автомобиле покинул Полтаву.

Полиция продолжает спецоперацию по поиске злоумышленника. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, о захвате и незаконном обращении с боеприпасами.

Ранее в украинском Луцке мужчина захватил заложников в автобусе. В результате спецоперации их удалось освободить, а сам злоумышленник был задержан.

