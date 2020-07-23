Полиция Полтавы опровергла информацию о завершении операции по освобождению заложника

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Операция по освобождению заложника в Полтаве по-прежнему продолжается. Об этом в эфире телеканала "Украина-24" сообщила представитель пресс-службы местной полиции Полина Ларина.

Она опровергла информацию по поводу завершения работы по обезвреживанию преступника.

"Информация о том, что операция завершена, не соответствует действительности. Она продолжается", – заявила Ларина.

Ранее мужчина взял в заложники полицейского в Полтаве. Его пытались задержать за угон автомобиля. Он взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области. Также злоумышленник угрожает взорвать гранату у здания административного суда.