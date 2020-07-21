Зеленский поздравил всех с освобождением заложников в Луцке

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением заложников. В своем Telegram-канале глава государства также заявил, что терроризму нет места ни в одной стране.

"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом", – отметил Зеленский.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что мужчина сдался после видеообращения Зеленского. В нем глава государства выполнил требование захватчика и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Позднее Зеленский удалил пост в Facebook.

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что 13 заложников были освобождены из автобуса. Мужчина был задержан после взятия транспортного средства штурмом.

Все находившиеся в салоне живы. Ранее поступавшая информацию о ранении одного из заложников была опровергнута МВД Украины.

Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что захвативший автобус оказался неуравновешенным человеком. По словам его заместителя, Антона Геращенко, в дальнейшем мужчину ожидает судебная процедура. Он заявил, что ему предстоит понести ответственность за то, что он совершил. Кроме того, мужчине проведут психатрическую экспертизу.

Руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий сообщил, что у захватившего автобус в Луцке были сообщники. Некоторые из них уже задержаны. Аваков также отметил, что один из сообщников мужчины был обнаружен несколько часов назад в Харькове. У него были изъяты несколько единиц оружия, патроны к ним и взрывчатка.

Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.

На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").