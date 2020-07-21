Зеленский поздравил всех с освобождением заложников в Луцке

21 июля, 22:40
Фото: ТАСС/Иван Николаев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением заложников. В своем Telegram-канале глава государства также заявил, что терроризму нет места ни в одной стране.
"Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом", – отметил Зеленский.
Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что мужчина сдался после видеообращения Зеленского. В нем глава государства выполнил требование захватчика и призвал всех посмотреть фильм "Земляне". Позднее Зеленский удалил пост в Facebook.
В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили, что 13 заложников были освобождены из автобуса. Мужчина был задержан после взятия транспортного средства штурмом.
Все находившиеся в салоне живы. Ранее поступавшая информацию о ранении одного из заложников была опровергнута МВД Украины.
Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что захвативший автобус оказался неуравновешенным человеком. По словам его заместителя, Антона Геращенко, в дальнейшем мужчину ожидает судебная процедура. Он заявил, что ему предстоит понести ответственность за то, что он совершил. Кроме того, мужчине проведут психатрическую экспертизу.
Руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий сообщил, что у захватившего автобус в Луцке были сообщники. Некоторые из них уже задержаны. Аваков также отметил, что один из сообщников мужчины был обнаружен несколько часов назад в Харькове. У него были изъяты несколько единиц оружия, патроны к ним и взрывчатка.
Мужчина захватил автобус в Луцке во вторник утром. Сообщалось, что он имел при себе оружие и взрывчатку. Кроме того, злоумышленник заявил, что заложил взрывное устройство, которое может активировать дистанционно.
На место происшествия сразу прибыл спецназ. По факту захвата автобуса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины ("Террористический акт").
На переговоры с захватившим заложников в Луцке позвали его жену
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: