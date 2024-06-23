ТАСС: число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1,1 тыс

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Число паломников, которые умерли во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1,1 тысячи. Об этом ТАСС заявили источники в диппредставительствах нескольких арабских стран в Саудовской Аравии.

Как рассказали собеседники агентства, во время хаджа умерли 672 египетских паломника, из которых только у 31 была специальная виза, выданная саудовскими властями. Остальные не были зарегистрированы в качестве паломников и совершали хадж нелегально, указали они.

Также один из источников сообщил, что в данный момент около 100 человек считаются пропавшими без вести, в том числе 25 египтян. Еще один собеседник ТАСС сказал, что после сообщений о жертвах родственники стали обращаться в консульства своих стран. Многие их тех, кто совершал паломничество и по различным причинам не выходил на связь, были ошибочно идентифицированы как пропавшие без вести, объяснил он. Также источник добавил, что из-за неимения некоторыми паломниками хадж-визы дипломаты не сразу смогли получить сведения о них от местных властей.

Ранее стало известно, что число жертв сильной жары во время хаджа превысило тысячу. В генконсульстве РФ в Джидде сообщили, что среди них семеро россиян – двое мужчин и пять женщин.

До этого представитель данного генконсульства заявил, что смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно, так как в паломничество отправляются пожилых и имеющие заболевания люди.