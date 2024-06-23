Генконсульство: число погибших во время хаджа россиян увеличилось до семи

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Число граждан РФ, умерших во время содержания хаджа (паломничества, связанного с посещением Мекки в определенное время. – Прим. ред.) в Саудовской Аравии, выросло до семи. Об этом ТАСС заявил представитель генконсульства РФ в Джидде.

Среди погибших россиян двое мужчин и пять женщин, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за сильной жары во время хаджа превысило тысячу. Руководитель хадж-миссии РФ Хизбула Асуев уточнял, что тогда среди погибших было пятеро россиян, четверо их которых являлись выходцами из Дагестана. Их похоронят в Мекке, вся информация об умерших будет передана их родственникам, подчеркнул он.

До этого представитель генконсульства РФ в Джидде указал, что смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно, поскольку в трудное паломничество отправляются пожилые и имеющие заболевания люди.