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23 июня, 23:15

Происшествия

В результате экстренной посадки самолета в Гонконге пострадали 18 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В международном аэропорту Гонконга пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за взорвавшейся после вылета шины. Об этом сообщает RTHK, ссылаясь на местную полицию.

Уточняется, что шина лопнула в результате перегрева. При посадке различные травмы получили 18 человек, среди них пятеро мужчин и 13 женщин.

Рейс должен был следовать по маршруту Гонконг – Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку недалеко от Якутска. Отмечалось, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир.

До этого самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове. Причины посадки остались неизвестны.

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