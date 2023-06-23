СК возбудил дело после пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в связи с пожаром на территории мусоросортировочного комплекса на юге столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), частью 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности") и частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в уведомлении СК.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пожар вспыхнул 22 июня на юге столицы. Площадь территории мусоросортировочного комплекса, охваченная огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало.

23 июня сотрудник МЧС заявили, что в 03:10 пожар был полностью ликвидирован.

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