Эксперт усомнилась в возможности обнаружения тел пассажиров батискафа "Титан"

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Экипаж затонувшего батискафа "Титан" погиб безболезненно, их тела вряд ли обнаружат. Такое мнение выразила профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти в беседе с CNN.

"Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете <...> это было безболезненно", – сказала она.

При этом эксперты назвали маловероятным, что спасателям удастся найти тела экипажа.

Тем не менее, по мнению старшего преподавателя кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергея Мухаметова, останки погибших будет возможно найти в течение нескольких недель.

Как передает РИА Новости слова эксперта, на глубине около 3,8 километра, где покоятся обломки "Титаника", нет крупных хищников, которые могли бы повредить останки.

Кроме того, Мухаметов отметил, что соленость воды в океане иссушит тела экипажа.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что обнаруженные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу "Титан", а анализ останков указал на гибель всего экипажа.

Компания-оператор OceanGate Expeditions, которой принадлежало судно, также признала членов экипажа погибшими.

Информация о пропаже батискафа, который должен был доставить экипаж к обломкам "Титаника", появилась 19 июня. Позже компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи со своим глубоководным автономным аппаратом.

В Атлантике нашли обломки потерянного батискафа "Титан"