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23 мая, 05:58

Происшествия

Российский турист погиб в Таиланде при падении с высоты

Фото: 123RF/nitinut380

Турист из России погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде после падения с высоты. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Погибшему было 27 лет, он выпал с девятого этажа многоквартирного дома в районе Джомтьен. По версии следствия, турист мог перенести приступ психоза после употребления каннабиса.

Тело россиянина отправили на судмедэкспертизу, на которой специалисты установят точную причину смерти.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде на Кубе. В результате происшествия был госпитализирован один человек.

Еще один инцидент произошел в Турции, где перевернулся автобус с туристами из РФ. Всего в салоне находились 25 россиян. После ДТП в местные больницы были доставлены 17 граждан РФ.

Туристический автобус с россиянами перевернулся в Турции

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