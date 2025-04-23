Не менее 30 афтершоков произошло после землетрясения в Стамбуле

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Не менее 30 афтершоков зафиксировано за более чем два часа после землетрясения в турецком Стамбуле. Их магнитуда составила от 2 до 5 баллов, сообщается РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По его информации, афтершоки начали происходить с 12:49 по московскому времени. Эпицентр находился в Мраморном море. Кроме того, ведомство уточнило, что были зафиксированы и десятки более мелких явлений.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря.

По словам очевидцев, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество.

В результате случившегося пострадал 151 человек, при этом погибших нет. Также после землетрясения не зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.

