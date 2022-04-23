Полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым

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Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне обнаружен мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию столицы США.

Отмечается, что подозреваемый был найден мертвым в жилом помещении в районе Коннектикут Авеню и улицы Ван Несс. Городская полиция разрешила жителям покинуть защищенные помещения.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на северо-западе Вашингтона. По словам представителя местной полиции, погибших нет. В районе места стрельбы расположены посольства нескольких стран, в частности, Нигерии, Пакистана, Израиля, Бангладеша, Эфиопии и Иордании.

В результате происшествия были ранены четыре человека. Среди пострадавших 12-летняя девочка с ранением в руку. Также пожилой женщине пуля оцарапала спину. По словам представителя полиции, помощь женщине была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.