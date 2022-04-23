Полиция сообщила о четвертой пострадавшей при стрельбе в Вашингтоне

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Количество пострадавших в результате инцидента со стрельбой в Вашингтоне выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя местной полиции.

Еще одной раненой оказалась пожилая женщина. Пуля оцарапала ей спину. По словам представителя полиции, помощь пострадавшей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Он добавил, что состояние остальных трех раненых стабильное. Среди пострадавших 12-летняя девочка с ранением в руку.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона. По предварительной информации, погибших нет. Среди пострадавших – двое мужчин и одна женщина. Представитель полиции охарактеризовал ситуацию как инцидент в очень активной фазе.