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Три человека ранены в результате инцидента со стрельбой в Вашингтоне – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/Stringer_Image

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

По словам собеседника агентства, погибших нет. Среди пострадавших – двое мужчин и одна женщина. Представитель полиции охарактеризовал ситуацию как инцидент в очень активной фазе.

Как уточняется, в районе места стрельбы расположены посольства нескольких стран, в частности, Нигерии, Пакистана, Израиля, Бангладеша, Эфиопии и Иордании.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Колумбия в Южной Каролине. Начальник местной полиции Уильям Холбрук уточнил, что 10 человек получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Еще два человека были травмированы во время давки, которая возникла в торговом центре в результате стрельбы. Задержаны трое подозреваемых. О мотивах преступников в настоящий момент ничего не сообщается.

До этого неизвестный устроил стрельбу в торговом центре американского города Викторвилл в Калифорнии. В результате инцидента была ранена девятилетняя девочка. Ее госпитализировали.

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