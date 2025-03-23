Тело младенца нашли в канализационной трубе в подмосковной Коломне

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Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подвале дома в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Вчера, 22 марта 2025 года в вечернее время в подвале дома на улице Строительная в деревне Емельяновка города Озеры <…> при проведении работ по очистке засора в системе канализации в трубе обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки.

В подмосковном Орехове-Зуеве 26 февраля в мусорном баке нашли младенца. Несовершеннолетняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Мальчика удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.

Как рассказала омбудсмен Ксения Мишонова, ребенок в результате случившегося не пострадал. Благодаря оперативному реагированию экстренных служб он не получил никаких травм и не успел замерзнуть.

Спустя время суд арестовал подростка по обвинению в попытке убить новорожденного сына. При этом в отношении матери дело возбудить не смогли, поскольку она не достигала возраста наступления уголовной ответственности. Девушку поставили на профилактический учет.