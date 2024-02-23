23 февраля, 23:50Происшествия
Система ПВО сбила беспилотник над Тульской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Тульской областью. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства региональной безопасности сообщает ТАСС.
"23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", – указано в сообщении.
Вечером 23 февраля ПВО уничтожила украинские дроны над Брянской областью и над Белгородской областью.
Утром 23 февраля система ПВО ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20.
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