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23 февраля, 23:50

Происшествия

Система ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Тульской областью. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства региональной безопасности сообщает ТАСС.

"23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", – указано в сообщении.

Вечером 23 февраля ПВО уничтожила украинские дроны над Брянской областью и над Белгородской областью.

Утром 23 февраля система ПВО ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20.

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