Пожар на складе холодильников в Красноярске потушен

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Пожар на складе холодильников в Красноярске ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар полностью потушили в 13:32 (09:32 мск). В результате погибших и пострадавших нет.

Пожар начался накануне на Свердловской улице. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в здании склада в 07:22 по московскому времени.

На место ЧП незамедлительно были отправлены сотрудники регионального управления МЧС. Спасатели эвакуировали 10 человек из здания.

В ликвидации возгорания были задействованы 123 человека и 43 единицы техники. Согласно данным прокуратуры, в здании находилась партия холодильников.

Впоследствии пожар удалось локализовать на площади 13 200 квадратных метров.

Склад загорелся в Красноярске

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