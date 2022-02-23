Взрыв прогремел у троллейбусного депо в Луганске

06:12
Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК"
Новый взрыв прогремел в Луганске. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Как утверждается в телеграм-канале представительства, взрыв случился в районе троллейбусного депо в 04:15. По данным властей ЛНР, речь идет о теракте.
Сейчас на месте происшествия находятся оперативные службы города. Кроме того, работу там осуществляют правоохранительные органы.
Ранее взрыв прогремел на территории телецентра в Донецке. Власти ДНР сообщили, что произошедшее является терактом и попыткой запугать журналистов.
До этого неизвестные в Донецке совершили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате взрыва ранение получил мирный житель.
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