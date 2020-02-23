Водитель Mazda врезался в дерево в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mazda врезался в дерево в ТиНАО. Об этом говорится на официальной странице столичной госавтоинспекции в Twitter.

Авария произошла около 13:40 в поселении Краснопахорское. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП погиб один человек и один пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Утром в воскресенье на востоке Москвы упавшие деревья перекрыли проезжую часть. Инцидент произошел на улице Бойцовая около дома 15.

Накануне водитель легкового автомобиля Volkswagen сбил пешехода, переходившего дорогу в столичном районе Ясенево.

Инцидент произошел в 18:35 в районе дома 2 по улице Голубинская. Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

