Упавшие деревья перекрыли движение на востоке Москвы

Сильный ветер повалил деревья на востоке Москвы

На востоке Москвы упавшие деревья перекрыли проезжую часть, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на улице Бойцовая около дома 15. Сейчас на месте происшествия работают городские службы, они устраняют последствия аварии.

Накануне водитель легкового автомобиля Volkswagen сбил пешехода, переходившего дорогу в столичном районе Ясенево.

Инцидент произошел в 18:35 в районе дома 2 по улице Голубинская. Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

