Жительница Алма-Аты заявила, что после землетрясения провела ночь в машине

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Жительница Алма-Аты Мадина после землетрясения провела ночь в машине, другие же люди выбегали на улицу в тапочках и пижамах, детей закутывали в одеяла. Об этом она рассказала "Газете.ру".

Женщина указала, что произошедшее землетрясение было самым мощным с 1990-х годов. По ее словам, она увидела, что затряслись люстры и кровать. Она пошла будить соседей и сообщила о землетрясении отцу. Мадина сказала, что толчки длились около 10 минут, но по ее ощущениям, как будто целый час.

Позже, с ее слов, ей позвонила сестра из другого дома и сказала выбегать на улицу. После Мадина увидела в чате сообщения от людей, которые говорили о втором толчке и афтершоке.

"Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь, а вот соседка – женщина с тремя детьми, один из которых грудной, – стояла на улице. У них машины, видать, не было", – рассказала она.

Женщина отметила, что после землетрясения по городу начали открывать пункты обогрева, чтобы жители могли в тепле переждать опасность. Также ее соседи пошли греться в школу, расположенную недалеко от ее дома.

"Потом ближе к утру по городу поехали машины, пробка образовалась. На заправках тоже очереди, никуда проехать невозможно было. Конечно, тряхануло конкретно", – резюмировала Мадина.

Накануне в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр располагался на глубине 65 километров в 264 километрах к юго-востоку от города.

В пресс-службе городского управления общественного здравоохранения заявили, что число пострадавших в результате землетрясения выросло до 67, 12 из которых – дети. Уточняется, что примерно 8 человек госпитализировали, остальных после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районах Казахстана и Киргизии