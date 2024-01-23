ВСУ атаковали белгородское село Терезовка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали село Терезовка Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Село Терезовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что на месте случившегося уже работают специалисты.

Ранее украинская армия атаковала с помощью дронов-камикадзе сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Гладков отмечал, что никто не пострадал, но в хуторе Балки из-за взрыва воспламенился экскаватор. Кроме того, в селе Терезовка оказалась повреждена машина.

До этого украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. В одном частном жилом доме были выбиты окна и посечен фасад.



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