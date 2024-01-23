Информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Средней Азии нет

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Информации о пострадавших россиянах после землетрясения на границе КНР и Киргизии не поступало, сообщается в телеграм-канале ДСКЦ МИД России.

В 129 километрах к северо-западу от населенного пункта Айколь пострадали шесть человек. 47 жилых домов разрушены. Толчки ощущались в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что землетрясение не повлияло на работу космодрома Байконур. Инфраструктура Байконура не ощутила на себе последствий от подземных толчков. Специалисты отрасли работают штатно.

Мощные подземные толчки жители запада Китая, а также Узбекистана, Киргизии и Казахстана ощутили 22 января. В 05:19 23 января было зарегистрировано второе землетрясение.

В МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-востоке от города.

После землетрясения в Алма-Ате медицинская помощь потребовалась 44 гражданам. Такое количество людей обратилось к врачам. Пострадавшие жаловались на травмы легкой и средней степеней тяжести, в том числе травмы головы, ушибы и растяжения конечностей.