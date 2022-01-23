Прокуратура проводит проверку после обрушения козырька подъезда в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Никулинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обрушением козырька подъезда в Москве. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Коштоянца.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего содержание и обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в "Президент-Отеле" в Москве упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте. Причиной обрушения стал обрыв троса. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также организовала проверку прокуратура Москвы.