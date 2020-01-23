СК завел дело по факту смерти пациентки после косметической операции

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки одного из медицинских центров в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

В ведомстве установили, что в медцентре 50-летняя женщина перенесла косметическую операцию. Затем ее перевели в общую палату под наблюдение сотрудников клиники. Через несколько часов состояние пациентки резко ухудшилось. Спасти ее не удалось.

В рамках уголовного дела уже назначены все необходимые экспертизы. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям персонала медицинского центра.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на что надо обращать внимание при выборе и посещении салонов красоты. Перед и после обслуживания каждого клиента мастер салона красоты должен тщательно мыть руки. Все инструменты должны дезинфицироваться в бактерицидных излучателях.

