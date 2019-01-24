Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 января, 20:07

СК начал проверку после травмирования девушки в салоне красоты

происшествия

24 января, 20:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следователи проводят доследственную проверку сообщений о том, что девушке повредили кожу ног при проведении косметической процедуры в одном из столичных салонов красоты, сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГУ СК РФпо городу Юлия Иванова.

"В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, что при проведении косметологической процедуры в одном из салонов красоты в Москве девушке повредили кожу ног", – сообщила Иванова.

Она отметила, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на что надо обращать внимание при выборе и посещении салонов красоты. Как сообщалось, перед и после обслуживания каждого клиента мастер салона красоты должен тщательно мыть руки, а все инструменты, например, расчески и ножницы для стрижки волос, должны дезинфицироваться в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика