СК начал проверку после травмирования девушки в салоне красоты

Следователи проводят доследственную проверку сообщений о том, что девушке повредили кожу ног при проведении косметической процедуры в одном из столичных салонов красоты, сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы ГУ СК РФпо городу Юлия Иванова.
"В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, что при проведении косметологической процедуры в одном из салонов красоты в Москве девушке повредили кожу ног", – сообщила Иванова.
Она отметила, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на что надо обращать внимание при выборе и посещении салонов красоты. Как сообщалось, перед и после обслуживания каждого клиента мастер салона красоты должен тщательно мыть руки, а все инструменты, например, расчески и ножницы для стрижки волос, должны дезинфицироваться в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств.
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