Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба МЧС РФ

Спасенный при обрушении подъезда многоэтажки в Магнитогорске 11-месячный ребенок точно пробудет под присмотром врачей еще две-три недели. Примерные сроки выписки назвал директор НИИ неотложной детской хирургии Валерий Митиш, передает РИА Новости.

Митиш подчеркнул, что после случившегося младенец не останется инвалидом.

Вечером 1 января мальчика, спасшегося благодаря теплой одежде и конструкции кровати, доставили самолетом в Москву. У него диагностировали обморожение и закрытую травму головы. Вскоре после этого малыш, со слов министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, стал чувствовать себя лучше, начал самостоятельно дышать и общаться с мамой. Сначала пострадавший находился в реанимации, а затем его перевели в обычную палату.

В момент взрыва бытового газа, прогремевшего в Магнитогорске утром 31 декабря, отец ребенка был на работе. Он вышел на смену, чтобы подменить коллегу. Мать и трехлетний брат мальчика спали на диване, который при обрушении дома ушел в сторону от кроватки младенца. Это позволило им спастись.

Жертвами трагедии стали 39 человек. Следователи завели уголовное дело. По поручению Владимира Путина, поврежденный дом расселят.