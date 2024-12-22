Посольство: российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана

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Тело гражданина России, уроженца Дагестана, который был водителем-дальнобойщиком, обнаружено с огнестрельными ранениями недалеко от города Астара на севере Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Тегеране.

"В настоящее время иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства России в Иране", – говорится в сообщении.

Дипмиссия выразила соболезнования семье и близким погибшего, указав, что российская сторона призывает иранских коллег к расследованию, наказанию виновных и наведению порядка на погранпункте.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с видеопосланием к иранскому народу, в котором пообещал, что мир со "свободным Ираном" наступит "раньше, чем многие думают". Он также заявил, что иранцы страдают под властью угнетающего их и угрожающего Израилю режима.

Кроме того, по данным СМИ, власти Израиля начали готовиться к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что военные структуры Израиля уже сейчас согласовывают возможные варианты действий в отношении Тегерана.

