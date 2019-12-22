Два человека сгорели при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В подмосковном Звенигороде загорелся частный жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Огонь охватил двухэтажное здание, расположенное на улице Лесная.

При разборе завалов специалисты обнаружили тела двух погибших. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и личности жертв устанавливаются.

Ранее человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Огонь вспыхнул на шестом этаже 12-этажного жилого доме на Планерной улице.