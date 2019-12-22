Пожар произошел на заводе нефтехимии в Уфе

Фото: ГУ МЧС по РБ

Возгорание произошло на заводе "Уфа Нефтехим" в столице Башкирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Уточняется, что возгорание происходит на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Для борьбы с огнем к месту ЧП был отправлен пожарный поезд, а также передвижная лаборатория по замеру ПДК.

"По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости", – сказали в пресс-службе.

Как сообщается, вблизи горящего завода жилых домов нет. Существует угроза распространения огня на другие производственные здания.

14 декабря пожарные тушили возгорание на складе в Иглинском районе Башкирии. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 42 человека и 17 единиц техники.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, произошло частичное обрушение конструкций склада.

