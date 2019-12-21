Человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Квартира загорелась в Северном Тушине. В результате пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул на шестом этаже 12-этажного жилого доме на Планерной улице, доме 22, корпусе 1.

С верхних этажей эвакуировали восемь человек. Пожар площадью 10 квадратных метров потушен.

Ранее частный двухэтажный дом с гаражом и другими пристройками сгорел на Каширском шоссе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на соседние постройки. Однако сам дом выгорел полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.

