Пожар произошел в выселенном здании на западе Москвы

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Пожар произошел в одноэтажном здании на западе столицы. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

"В одноэтажном выселенном здании на Филевском бульваре произошло возгорание на площади около 200 квадратных метров. В 13:09 открытое горение сбито", – сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, пожар произошел в помещении бывшего автосервиса. Сотрудники МЧС на данный момент проливают здание, чтобы не допустить повторного возгорания. Сообщается также, что от огня никто не пострадал.

Ранее 20 декабря сообщалось о похожем случае в районе Чертаново Северное Южного административного округа Москвы. Под 14-этажным жилым домом загорелся бокс автомойки на подземной парковке. В ходе спасательной операции выяснилось, что в том же помещении находились баллоны с газом. Пожарным удалось вынести их из пожара и предотвратить взрыв.

