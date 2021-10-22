В пистолете, из которого стрелял актер Болдуин, был боевой патрон – СМИ

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Пистолет, из которого стрелял на съемках фильма актер Алек Болдуин, содержал в себе боевой патрон, сообщает американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.

"Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.

В отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.

